العامري: لا نحتاج لقوات التحالف الدولي في العراق ويجب ان يخرجوا فوراً

شفق نيوز/ جدد رئيس تحالف "نبني" هادي العامري، اليوم الثلاثاء، مطالبته للحكومة العراقية بانهاء تواجد التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في البلاد.

وقال العامري في كلمة ألقاها خلال المهرجان الانتخابي للتحالف في محافظة واسط، إن "الحشد الشعبي هو السند للأجهزة الأمنية والمحافظ على وحدة العراق وسيادته"، مضيفا أن "الجيش العراقي مع الحشد والشرطة الاتحادية قادرون على الدفاع عن العراق".

وتابع بالقول "لا نحتاج لقوات التحالف الدولي في العراق ويجب ان يخرجوا فوراً"، مطالبا "الحكومة العراقية بانهاء تواجد التحالف الدولي في العراق وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة للبلاد".

وكان البرلمان العراقي قد صوت في الخامس من كانون الثاني/يناير من العام 2020 على قرار يطالب بموجبه بغداد بالعمل على إخراج القوات الأجنبية من البلاد.

وجاء القرار بعد يومين من اغتيال واشنطن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس بضربة جوية قرب مطار بغداد.

ويتمركز 900 جندي أميركي في سوريا و2500 في العراق في مهمة تقول الولايات المتحدة إنها تهدف إلى تقديم المشورة لقوات محلية ومساعدتها في محاولة منع تنظيم الدولة من معاودة الظهور بعد أن استولى في 2014 على مساحات شاسعة في سوريا والعراق قبل دحره.