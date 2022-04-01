العامري: لا تنازل عن الكتلة الأكبر شيعياً وتشكيلها عبر الإطار والتيار

شفق نيوز/ أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، يوم الجمعة، عدم التنازل عن الكتلة الأكبر شيعياً وتشكيلها عبر الإطار التنسيقي الشيعي والتيار الصدري والمستقلين.

جاء ذلك في كلمة له بمناسبة "يوم الشهيد الفيلي"، وقال إن "الكورد الفيليين تعرضوا لظلم كبير على مدى سنوات بدون ذنب فقط كونهم ينتمون لاهل البيت وانهم كان لهم دور قيادي كبير في الثورة التحررية الكردية دون ان يتم انصافهم"، مشدداً على "وجوب ازالة القوانين الجائرة التي اضرت بالكرد الفيليين".

وفي الشأن السياسي قال العامري، إن "التزوير والتلاعب بالانتخابات كان قائما واحترمنا قرار المحكمة الاتحادية"، لافتا الى أن "التلاعب بنتائج الانتخابات هو الذي خلف الانسداد السياسي".

واضاف، أن "التوافق والشراكة هو مبدأنا في تشكيل الحكومة العراقية، وأكدنا على ضرورة التفاهم لإيجاد مخرج في العملية السياسية التي بنيت منذ ٢٠٠٣ ولليوم على أساس الاتفاق والتوازن والشراكة".

وتابع العامري، "لن نتنازل عن تشكيل الكتلة الاكبر وحق المكون الشيعي في الحكومة ونُصِر على ضرورة تشكيل الكتلة الاكبر من الاطار الشيعي والتيار الصدري والمستقلين".