العامري: كان لإيران الدور الكبير للمحافظة على العراق

شفق نيوز/ اعتبر رئيس تحالف "الفتح" الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري، يوم الجمعة، أن إيران أدت "دوراً كبيراً" في المحافظة العراق خلال مشاركتها في الحرب ضد تنظيم داعش الذي اجتاح في العام 2014 مناطق ومدن تُقدر بثلثي البلاد قبل أن تتمكن القوات الأمنية من استعادتها في حملة عسكرية استمرت لثلاث سنوات.

وقال العامري في كلمة ألقاها خلال تجمع عشائري في قضاء سيد دخيل التابع لمحافظة ذي قار، إن "الاعداء كانوا يظنون ان العراق قد انتهى خلال هجوم داعش الارهابي، لكن المرجعية الدينية بفتواها المباركة اجهضت تلك المؤامرة".

وأضاف "بفضل الفتوى تشكل الحشد الشعبي وتجاوز الطائفية والتنسيق بين جميع القوات المسلحة العراقية وكان في ذلك دور كبير لشهداء الانتصار".

وتابع العامري بالقول "كان للجمهورية الاسلامية الدور الكبير للمحافظة على العراق وقدمت دماء زكية وفي مقدمتها تضحيات الشهيد الحاج قاسم سليماني".