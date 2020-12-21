العامري: قصف السفارة الامريكية غير مبرر وعلى الأجهزة الأمنية حفظ الأمن

شفق نيوز/ أدان رئيس تحالف الفتح هادي العامري، يوم الاثنين، الاعتداء الذي تعرضت له السفارة الأميركية في بغداد.

وقال العامري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "ندين بشدة استهداف البعثات الدبلوماسية وما رافقه من إطلاق نيران عشوائي وإرعاب للمدنيين في بغداد".

وأضاف أن "عمليات القصف هذه غير مبررة تحت أي ذريعة كانت"، مطالبا "الأجهزة الأمنية القيام بواجباتها اتجاه حفظ الأمن وفرض القانون".

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية قد أعلنت إطلاق ثمانية صواريخ "كاتيوشا" في المنطقة الخضراء التي تقع فيها السفارة الأميركية، ليل الأحد الاثنين، وقامت السفارة باعتراض الصواريخ معلنة وقوع "أضرار خفيفة" في المبنى ورجحت وقوع جرحى في صفوف المدنيين.

ونددت السفارة بالهجوم مطالبة بمحاسبة المسؤولين، فيما تعهدت السلطات العراقية بحماية المنشآت الدبلوماسية ووصفت الهجوم بـ "الأعمال الإجرامية".

واستُهدفت السفارة الأميركية وغيرها من المواقع العسكرية والدبلوماسية الأجنبية بعشرات الصواريخ والعبوات الناسفة منذ خريف العام 2019.

وحمّل مسؤولون غربيون وعراقيون جماعات متشددة بينها "كتائب حزب الله" الموالية لإيران مسؤوليتها.

ووافقت هذه المجموعات في تشرين الأول 2020 على هدنة مفتوحة لكن يبدو أن هجوم الأحد يشكّل ثالث خرق لها.