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العامري عن تظاهرات الصدريين: كل ما جرى ضمن الممارسة الديمقراطية وادعو جميع الاطراف الى تقديم التنازلات

Category: سیاسة

Date: 2022-07-30T13:25:26+0000
العامري عن تظاهرات الصدريين: كل ما جرى ضمن الممارسة الديمقراطية وادعو جميع الاطراف الى تقديم التنازلات

شفق نيوز / دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم السبت، الإطار التنسيقي والتيار الصدري الى اعتماد نهج "التهدئة وضبط النفس والتأني"، مبينا أن ما جرى حالياً يدور ضمن حدود الممارسة الديمقراطية، مطالبا بتقديم التنازلات "المتبادلة".

وقال العامري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "الى جميع الاخوة الاعزاء شركاء الوطن في الإطار التنسيقي والتيار الصدري، وكل من تهمه حياة العراق والعراقيين، ادعوكم جميعا الى اعتماد نهج التهدئة وضبط النفس والتأني ، وترجيح اسلوب الحوار والتفاهم البناء من أجل تجاوز الخلافات، التي مهما كانت فهي قابلة للحل والتفكيك بهدوء وبعيدا عن الانفعالات".

وأضاف العامري أن "كل ما جرى لغاية الآن يدور في حدود الممارسة الديمقراطية الا ان شعبنا الصابر ينظر بخوف وحذر الى ما يمكن أن تجره الاوضاع الحالية من فتنة، وما يمكن ان يسببه الانفلات من اراقة للدماء لا سمح الله، وبذلك تتحقق امنيات اعداء العراق الذين يتربصون به الدوائر". 

ودعا العامري "جميع الاخوة المعنيين بهذه الازمة الى البدء بتهيئة الحلول السلمية التي تلبي المطالب السياسية على أساس التفاهم والتنازلات المتبادلة واحترام الدستور والقانون، فالعراق في وضع لا يحسد عليه ويجب علينا جميعا تجنيبه المزيد من المشاكل والمعاناة والانتظار العقيم ، ادعو الله ان يوفق الجميع لما يحب ويرضى".

وختم العامري بيانه بـ "الله الله بوحدة الكلمة، الله الله برص الصفوف ، الله الله بالعراق".

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