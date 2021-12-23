سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العامري: عدم خروج القوات الأجنبية نهاية العام يهدد استقرار العراق

Category: سیاسة

Date: 2021-12-23T15:56:27+0000
العامري: عدم خروج القوات الأجنبية نهاية العام يهدد استقرار العراق

شفق نيوز / أكد رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، يوم الخميس، أن عدم مغادرة القوات الأجنبية للعراق، نهاية العام الحالي، سيؤدي إلى عدم استقرار البلاد.

جاء ذلك، خلال استقبال العامري، في مكتبه ببغداد، السفير الياباني في العراق، كوتارو سوزوكي، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأوضح البيان، أن الجانبين بحثا "العلاقات بين العراق واليابان، وسُبُل الارتقاء بها إلى ما يُلبِّي طموح كلا الشعبين الصديقين".

وثمن العامري، بحسب البيان، الدور الياباني المهم في المنطقة، فيما أثنى على مواقف الحكومة اليابانية في دعم استقرار العراق وترسيخ المسار الديمقراطي فيه.

وأكد أن "موقف تحالفه واضح من تواجد القوات الأجنبية، فالسيادة الوطنية خط أحمر"، محذراً في الوقت نفسه "من زعزعة استقرار العراق في حال عدم خروج هذه القوات نهاية العام الحالي".

وتابع العامري: "في حالة احتياج العراق إلى مستشارين أجانب لأغراض التدريب والمشورة، يجب أن يكون وفق الدستور والقوانين العراقية النافذة وبشفافية عالية".

من جانبه، أشاد سوزوكي بـ"تحمل العراق لدوره الأكبر في استقرار دول المنطقة"، لافتاً إلى أن "بلاده مستمرة بدعم العراق في جميع المجالات".

وأضاف السفير الياباني، بحسب البيان، أن "العالم يتابع المشهد العراقي ويتطلع لحلحة الأزمة السياسية في الساحة العراقية، وفق الطرق الديمقراطية".

related

العامري: لدينا معلومات مؤكدة عن اجتياح تركي للأراضي العراقية

Date: 2021-02-13 16:54:54
العامري: لدينا معلومات مؤكدة عن اجتياح تركي للأراضي العراقية

"الفتح" يتخذ قراراً ساراً لعلاوي مع بعض التحفظ

Date: 2020-02-27 14:27:59
"الفتح" يتخذ قراراً ساراً لعلاوي مع بعض التحفظ

تحالف العامري يبدي موقفا من انسحاب القوات الامريكية من سوريا الى العراق

Date: 2019-10-21 11:07:18
تحالف العامري يبدي موقفا من انسحاب القوات الامريكية من سوريا الى العراق

تحالف العامري عن استبدال الرئاسات الثلاث: قبلنا بمرارة حكم الكاظمي وسلطة البرلمان

Date: 2021-06-05 08:55:44
تحالف العامري عن استبدال الرئاسات الثلاث: قبلنا بمرارة حكم الكاظمي وسلطة البرلمان

زعيم الفتح يؤشر "طرفاً ثالثاً" حاول اغتيال الكاظمي

Date: 2021-11-07 10:52:56
زعيم الفتح يؤشر "طرفاً ثالثاً" حاول اغتيال الكاظمي

العامري يبلغ الكاظمي بمطلب الانسحاب الفوري للقوات الامريكية من العراق

Date: 2021-06-29 10:07:43
العامري يبلغ الكاظمي بمطلب الانسحاب الفوري للقوات الامريكية من العراق

"بمباركة الصدر".. تحالف العامري يكشف اتفاق الكتل على رئيس الوزراء المقبل

Date: 2020-02-01 12:54:17
"بمباركة الصدر".. تحالف العامري يكشف اتفاق الكتل على رئيس الوزراء المقبل

الفتح عن حوار الكاظمي: عديم الجدوى من دون تحقيق أمرين

Date: 2021-03-10 14:11:29
الفتح عن حوار الكاظمي: عديم الجدوى من دون تحقيق أمرين