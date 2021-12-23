العامري: عدم خروج القوات الأجنبية نهاية العام يهدد استقرار العراق

شفق نيوز / أكد رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، يوم الخميس، أن عدم مغادرة القوات الأجنبية للعراق، نهاية العام الحالي، سيؤدي إلى عدم استقرار البلاد.

جاء ذلك، خلال استقبال العامري، في مكتبه ببغداد، السفير الياباني في العراق، كوتارو سوزوكي، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأوضح البيان، أن الجانبين بحثا "العلاقات بين العراق واليابان، وسُبُل الارتقاء بها إلى ما يُلبِّي طموح كلا الشعبين الصديقين".

وثمن العامري، بحسب البيان، الدور الياباني المهم في المنطقة، فيما أثنى على مواقف الحكومة اليابانية في دعم استقرار العراق وترسيخ المسار الديمقراطي فيه.

وأكد أن "موقف تحالفه واضح من تواجد القوات الأجنبية، فالسيادة الوطنية خط أحمر"، محذراً في الوقت نفسه "من زعزعة استقرار العراق في حال عدم خروج هذه القوات نهاية العام الحالي".

وتابع العامري: "في حالة احتياج العراق إلى مستشارين أجانب لأغراض التدريب والمشورة، يجب أن يكون وفق الدستور والقوانين العراقية النافذة وبشفافية عالية".

من جانبه، أشاد سوزوكي بـ"تحمل العراق لدوره الأكبر في استقرار دول المنطقة"، لافتاً إلى أن "بلاده مستمرة بدعم العراق في جميع المجالات".

وأضاف السفير الياباني، بحسب البيان، أن "العالم يتابع المشهد العراقي ويتطلع لحلحة الأزمة السياسية في الساحة العراقية، وفق الطرق الديمقراطية".