العامري: عدم حسم منصب رئيس الجمهورية سبب رئيسي باستمرار الانسداد السياسي

شفق نيوز/ أرجع زعيم تحالف "الفتح" الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري، يوم السبت، استمرار الانسداد السياسي الحاصل في البلاد إلى عدم حسم تسمية رئيس جديد للعراق.

وقال العامري في كلمة له خلال تجمع عشائري، "قادرون على تجاوز الانسداد السياسي وأملنا كبير بجميع القوى السياسية"، مردفا بالقول إن تجاوز هذا الانسداد "يبدأ بمعالجة الأوضاع داخل البيت الشيعي".

وأضاف "نعمل على الخروج من هذا الانسداد السياسي والمكون الأكبر معني بذلك"، في إشارة إلى الشيعة.

كما أشار العامري إلى أن "حسم منصب رئيس الجمهورية سيؤدي الى تجاوز الانسداد"، مبينا أن عدم حسم هذا المنصب "سبب رئيسي باستمرار الانسداد السياسي".

زعيم تحالف "الفتح" المنضوي في الإطار التنسيقي شدد على أنه "لن يتم السماح بالعودة للوراء او بحصول أي اقتتال شيعي- شيعي".