العامري: حل مشكلة كهرباء العراق هو بالتعاقد مع شركة سيمنز

شفق نيوز/ اجتمع رئيس تحالف الفتح هادي العامري اليوم الأحد في مكتبه بالعاصمة بغداد مع السفير الألماني لدى العراق مارتينيز ييغار.

وناقش الجانبان بحسب بيان لمكتب العامري، الوضع السياسي في العراق والمنطقة وملفات الاقتصاد والعلاقات المشتركة.

قال العامري: "نبذل جهدا في تحقيق الاستقرار السياسي الذي ينعكس تماما على الواقع الاقتصادي والخدمي"، مبينا "أولى اهتماماتنا التقدم بملف التنمية الاقتصادية وإنعاش القطاع الخاص الذي يمثل الحل الأساسي لمشاكل الخدمات من ماء وكهرباء وتوفير فرص العمل للشباب، كما ندعو الشركات الالمانية العملاقة للمشاركة بهذه التنمية".

من جانبه قال ييغار: "شركة سيمنز مستعدة للقضاء على مشكلة الكهرباء في العراق على غرار التجربة في الجمهورية المصرية، وممكن تطوير هذا الملف مع الحكومة العراقية المقبلة"، موضحا "لدينا وفدين منفصلين يضمان الشركات الالمانية العملاقة سيصلان للعراق في الخريف المقبل، ونحن ندعم التطور الاقتصادي في العراق ومستعدون للمشاركة في حل المشاكل العالقة".

واضاف ييغار: "ندعم الاستقرار السياسي في العراق ونحترم سيادته ولا نتدخل في المسائل الداخلية، كما ونحن داعمين لاي حكومة منتخبة من قبل البرلمان العراقي وندعو باقي البلدان الى ذات الموقف".

بدوره أفاد العامري "لا زالت اعتقد ان حل مشكلة الكهرباء في العراق هو التعاقد مع شركة سيمنز، وسنعمل مع الحكومة القادمة على التقدم بهذا الملف"، مشيرا الى ان "انطباع العراقيين عن ألمانيا وشعبها ومنتجاتها وشركاتها جيد جدا".