العامري: تمزيق الوضع الشيعي لا يصب في صالح أحد

شفق نيوز/ استقبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري مساء يوم الجمعة الوفد الكوردي المشترك في مكتبه ببغداد، حيث أكد على إيجاد تفاهم بين قوى المكون الشيعي.

وقال العامري، وفق بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز، خلال اللقاء، إن "الاطار التنسيقي يؤمن بأن تمزيق الوضع الشيعي ليس في صالح احد، وأن تفاهم المكون السني فيما بينهم وكذلك المكون الكردي يفرض تفاهماً شيعياً".

وأضاف، "قدمنا كل مانستطيع من اجل التفاهمات، وسوف نعمل بكل جهد من أجل إنجاح هذه التفاهمات لأن البلد امامه تحديات كبيرة"، مشيراً إلى أن "الحكومة القادمة امامها مسؤوليات جسام وتحتاج لانسجام سياسي ومجتمعي".

وشكر العامري، الحزبين الكورديين (الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني) لعدم تغليبهما طرف على آخر ودعمهما للتفاهمات داخل البيت الشيعي، وفق البيان.

ونقل البيان عن الوفد الكوردي قوله، إن "رأينا كان واضحاً، وقد بينا لكل القوى السياسية بأننا لانريد أن نكون مع طرف ضد طرف آخر"، مؤكداً "نحن نعتبر انفسنا حلفاء للطرفين وهذا ما فيه مصلحة العراق، وهذا رأي القوى السياسية السنية أيضاً".

وأضاف الوفد، "لدينا قضايا تحتاج للمعالجة بين المركز والاقليم، وصداقتنا معكم مهمة لمعالجة ذلك"، مؤكداً "نسعى دوماً لنكون طرف حل وليس تأزيم، وهذا يصب في مصلحة العملية السياسية".

وأشار الوفد الكوردي، إلى أن "التشدد ليس حلاً، وإنما الحوار هو الحل، وسنستمر في بذل كل الجهود ليكون البيت الشيعي موحداً"، وفق بيان مكتب العامري.