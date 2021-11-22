العامري بانتظار قرار "عادل" من الاتحادية بشأن نتائج الانتخابات

شفق نيوز/ أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الاثنين، وجود "أدلة قاطعة" على تزوير الانتخابات العراقية التي أُجريت في العاشر من شهر تشرين الاول الماضي.

وذكر بيان لمكتب العامري ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاخير استقبل، السفير الفرنسي إريك شوفالييه بمكتبه ببغداد، وتباحثا حول العلاقات الدبلوماسية المشتركة بين البلدين والعديد من الملفات الاخرى".

وأكد العامري خلال اللقاء "وجود الادلة القاطعة على تزوير الانتخابات والتي قدمت الى المحكمة الاتحادية، مبينا "اننا ننتظر قرار المحكمة الاتحادية العادل ونتابع حيثيات الموضوع بالطرق القانونية والسلمية كونها حقوق كفلها الدستور".

وأضاف أن "المفوضية اثبتت أنها غير جديرة وادارت الانتخابات ادارة سيئة ادت الى ارباك المشهد السياسي".

وشدد العامري على "خروج القوات الاجنبية نهاية هذا العام حسب ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة العراقية وعلى كافة الدول الالتزام بذلك".