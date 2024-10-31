العامري: انتخاب المشهداني حظي بتشجيع الديمقراطي والمالكي والعامري والخزعلي

شفق نيوز/ اكد هادي العامري رئيس منظمة بدر يوم الخميس، ان انتخاب محمود المشهداني رئيسا للبرلمان حظي بدعم قوى سياسية كبيرة.

وقال العامري في مؤتمر صحفي عقده عقب انتخاب المشهداني بمجلس النواب العراقي؛ إن "أبارك الشعب العراقي حسم رئاسة مجلس النواب وهي من الأمور المهمة، كما ابارك كل القوى السياسية التي ساهمت في هذا الإنجاز، وللاخوة في المكون السني وهو حق مشروع للمكون السني".

وتابع العامري؛ "اشكر كل الأخوة الذين ساهموا من المكون الكوردي والأخ كاكا مسعود"، مشيرا إلى ان "بعض الإخوة كانوا يرون أن لا يحضر النائب الثاني شاخوان عبد الله، غير أن الاخ عبدالله قال أي شيء لمصلحة مجلس النواب اني اخوك بذلك، وان شاخوان شجع الأخوة في حزب الديمقراطي على انتخاب محمود المشهداني".

وأشار إلى أن "جميع الأخوة في الاطار التنسيقي من الأخ المالكي الذي جلس جلسات متعددة وكذلك الأخ عمار الحكيم وقيس الخزعلي دعموا ترشيح المشهداني وانتخابه".

وبين أنه "لا يمكن ان نفرض على المكون السني أي مرشح وان المشهداني حظى بالأغلبية السنية ولذلك تم دعمه".

ورداً على سؤال لمراسل وكالة شفق نيوز؛ قال العامري "لا يوجد أي مساومات ومن يدعي ذلك هو حزين على الانتصار الذي حققه مجلس النواب لانتخاب، أن هذا توافق وطني كبير للقوى السياسية".