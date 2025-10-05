العامري: الانتخابات لهذا العام محطةٌ مفصلية وحاسمةٌ لمستقبل العراق والمنطقة

شفق نيوز - بغداد

اعتبر الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري، اليوم الأحد، الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في الشهر المقبل "محطة مفصلية وحاسمة لمستقبل العراق والمنطقة بأسرها".

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مراسم انطلاق المؤتمر المركزي لقائمة منظمة "بدر" الانتخابية مرشحي المحافظات تحت شعار (نحو عراقٍ مقتدر).

وقال العامري في كلمته، "نحن اليوم في محطةٍ مفصلية من مسيرة العراق السياسية، بعد سنواتٍ من التحديات"، مردفا بالقول إنَّ "هذا الاستحقاقَ الانتخابيَّ فرصةٌ لإعادة تثبيت قوة الدولة، وضمان سيادة العراق ووحدته".

وعد العامري الانتخاباتُ البرلمانيةُ لهذا العام أنها "تختلفُ عن سابقاتها، كونها معركةَ وجودٍ حقيقية"، واصفا إياها بأنها "محطةٌ أساسيةٌ وحاسمةٌ لتعزيز مستقبل العراق والمنطقة".