‏العامري: الأمريكان يستخدمون الدولار كسلاح لتجويع الشعوب

شفق نيوز/ قال رئيس تحالف الفتح هادي العامري، يوم الثلاثاء، إن الأمريكيين يستخدمون الدولار كسلاح لتجويع الشعوب. جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه ببغداد السفير الفرنسي في بغداد إيريك شوفالييه، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال اللقاء، "بحث العديد من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك وبما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وباريس".

ودعا العامري الشركات الفرنسية الى "الاستثمار في العراق والمساهمة بتنفيذ المشاريع الكبيرة الخدمية والإستراتيجية التي من شأنها ان تطور البنى التحتية في العراق، مبيناً ان الاستثمار هو الحل الحقيقي للقضاء على البطالة وإيجاد فرص العمل".

وفيما يخص ارتفاع سعر الدولار، أوضح العامري، أن "العراق يعاني غياب الاستقلال الاقتصادي بسبب وجود إحتياطي البنك المركزي العراقي بالدولار في البنك الفيدرالي الأمريكي، موضحاً إن الجميع بات يعرف كيف يستخدم الأمريكان الدولار كسلاح لتجويع الشعوب، وها هم اليوم يمارسون الضغوط على العراق لمنع انفتاحه على أوروبا ودول العالم".

من جهته اكد شوفالييه ان "الحكومة الفرنسية تدعم الحكومة العراقية في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في البلاد، مشيراً الى إن الشركات الفرنسية ترحب بزيادة عملها بالعراق والمساهمة بإعمار وتطوير البنى التحتية فيه".