العامري: الإطار التنسيقي مستمر بالحوارات السياسية مع جميع الكتل دون استثناء

شفق نيوز/ اكد زعيم تحالف الفتح والأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري ، يوم الثلاثاء، استمرار الحوارات السياسية مع جميع الكتل دون استثناء .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده ، اليوم، بحضور الأمين العام المساعد لمنظمة "بدر" عبد الكريم الانصاري، ونواب كتلة "بدر" النيابية.

وشدد العامري في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، على تماسك الاطار التنسيقي وانه ماض بالانفتاح على الجميع ومستمر بالحوارات السياسية مع جميع الكتل دون استثناء .

من جانبه أوضح الأنصاري أن الاقصاء لأي جهة سياسية من داخل الإطار التنسيقي هي حالة بعيدة عن الديمقراطية ولا يمكن ان تؤسس لحكومة اغلبية وطنية .

وبين، بأن تماسك الاطار التنسيقي ووحدته هو مصدر قوة للجميع وعلى الكتل السياسية اجمعها ان تتعامل مع الاطار ككل وليس على اساس شخوص او افراد".

وتابع الأمين العام المساعد لمنظمة "بدر" بالقول إن "الاطار منفتح على الجميع لاجل الخروج من الانسداد السياسي الحالي" .