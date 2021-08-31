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العامري: الكاظمي ارتكب خطأ باعتقال مصلح.. ولن يكون هناك سلاح "منفلت" في 2022

Category: سیاسة

Date: 2021-08-31T18:49:00+0000
العامري: الكاظمي ارتكب خطأ باعتقال مصلح.. ولن يكون هناك سلاح "منفلت" في 2022

شفق نيوز/ اعتبر زعيم تحالف فتح هادي العامري، يوم الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ارتكب خطأ باعتقال القيادي في الحشد قاسم مصلح، متعهدا باحتواء السلاح "المنفلت" بمجرد مغادرة القوات الأمريكية نهاية العام الجاري.

وقال العامري خلال مشاركته في ملتقى الرافدين للحوار في بغداد والذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الفصائل ليست ضد الدولة، ولا ضد الدوائر الحكومية".

وأشار إلى أن "قاسم مصلح هو جزء من منظومة الحشد، وأن الحكومة أخطأت باعتقال مصلح دون علمنا"، مردفا أن "قرار الكاظمي كان خاطئا وكان عليه تبليغنا".

وفي حزيران/يونيو الماضي، أطلقت السلطات العراقية سراح القيادي البارز في الحشد الشعبي قاسم مصلح، بعد نحو أسبوعين من توقيفه بتهمة "الإرهاب" وذلك لعدم كفاية الأدلة.

وكاد توقيف مصلح ان يفجر نزاعا دمويا، إذ اقتحمت فصائل من الحشد الشعبي المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد وحاصرت عدة مواقع حساسة من بينها مقر الحكومة.

وبشأن وجود القوات الأمريكية في العراق، قال العامري، "يجب إنهاء كل وجود للقوات الأجنبية بنهاية العام الجاري".

وأضاف، "بعد خروج الأمريكان لن يكون هناك سلاح في الشارع، وإذا ظهر سلاح فأنا مسؤول عن ذلك".

 كما شدد على أن "الحكومة مكلفة بحماية المرشحين وتوفير المناسب لمشاركة في الانتخابات"، مردفا بأنه "لا حل بالعراق الا التبادل السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع او سنذهب إلى المجهول". 

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