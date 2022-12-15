العامري: العراق تعرض الى مؤامرة كبيرة جدا

شفق نيوز/ ذكر زعيم تحالف "الفتح" الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري، يوم الخميس، أن "العراق تعرض إلى مؤامرة كبيرة جداً" باجتياح تنظيم داعش لمناطق ومدن واسعة تُقدر بثلث مساحة البلاد في أواسط العام 2014.

وقال العامري في كلمة له في المخيم الثقافي الفني "لقادة النصر" الذي جرت فعالياته في نصب الشهيد شرقي العاصمة بغداد، إن "العراق تعرض الى مؤامرة كبيرة جدا وكانت تستهدف ماضيه وحاضره ومستقبله".

وأضاف أن "ما قامت به داعش الإرهابية في العراق كان مخططا له"، معتبرا أن الفتوى التي أطلقها آية الله السيستاني "هي من حققت النصر الكبير والدور الثاني هو للشعب العراقي الذي استجاب لها".

وتشكل الحشد الشعبي العراقي، من فصائل شيعية مسلحة منتصف العام 2014 استجابة لفتوى المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني، لمحاربة تنظيم داعش، وذلك إبان سيطرته على أربع محافظات شمال وشمال غرب البلاد واقترابه من حدود بغداد آنذاك.

واجتاح التنظيم المتشدد في أواسط العام 2014 مناطق ومدن شاسعة تُقدر بثلث مساحة العراق قبل أن تتمكن القوات العراقية مسنودة بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من إستعادتها من قبضة التنظيم المتشدد في عملية عسكرية استغرقت ثلاث سنوات.