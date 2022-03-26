المالكي يعلن "الانتصار" والعامري يحث لادارة البلد بالتفاهم

شفق نيوز/ وصف زعيم ائتلاف دولة القانون، أحد أبرز قوى الإطار التنسيقي، نوري المالكي، يوم السبت، كسر النصاب القانوني لجلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية بأنه "انتصار" للثلث الضامن، مؤكداً في الوقت نفسه عدم وجود نية لإقصاء أي جهة، فيما دعا زعيم تحالف الفتح، هادي العامري إلى العودة لـ"التوافق" بعيداً عن كسر الإرادات.

وقال المالكي خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، عقده ظهر اليوم في منزله عقب اجتماع لقيادات الإطار التنسيقي "ما حصل اليوم في البرلمان انتصار للثلث الضامن".

واستدرك "لا نريد إقصاء اي جهة ولا نقبل بدفع أي مكون نحو المعارضة، نريد تشكيل حكومة تقوم بواجباتها وهذا لا يحصل في ظل أجواء المناكفات".

من جانبه، قال زعيم تحالف الفتح هادي العامري، خلال المؤتمر "الثلث الضامن تحقق وندعو الجميع للعودة والتوافق بعيدا عن كسر الإرادات وتغيب الآخر".

وأضاف "علينا ان نعود جميعا للتفاهم حول ادارة البلد في الفترة المقبلة".

بدوره وصف زعيم حركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، ما حدث اليوم بأنه "تاريخي ومفصلي في إعادة توجيه العملية السياسية لمسارها الصحيح والإطار يسير في طريق الحوار والتفاهم ولا يقبل بكسر الإرادات". وتابع "الثلث الضامن يقف خلفه ثلثان من الشعب".

وعقد مجلس النواب العراقي اليوم جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وحضور نواب تحالف "انقاذ وطن" الذي يضم الكتلة الصدرية وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكوردستاني، وبلغ عدد النواب الحاضرين 202 نائباً، فيما قاطع الجلسة الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية والاتحاد الوطني الكوردستاني وعدداً من النواب المستقلين، مما كسر النصاب القانوني.

ويتطلب انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ثلثي عدد أعضاء البرلمان أي (220 من أصل 329 نائباً)، حيث اشترطت المحكمة الاتحادية لانتخاب رئيس الجمهورية على مجلس النواب تحقيق حضور 220 نائبا في الجلسة من مجموع عدد أعضاء مجلس النواب العراقي البالغ 329 مقعدا.

وعلى إثر ذلك يوم السبت، تحولت الجلسة إلى جلسة اعتيادية، قبل أن تقوم رئاسة المجلس برفعها الى يوم الاثنين المقبل، كما حددت عقد جلسة يوم الأربعاء المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية.