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العامري: استخدام المالي السياسي في شراء الذمم موجود بالكثير من المناطق بالعراق

Category: سیاسة

Date: 2021-10-02T10:05:32+0000
العامري: استخدام المالي السياسي في شراء الذمم موجود بالكثير من المناطق بالعراق

شفق نيوز/ اتهم زعيم تحالف "فتح" الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري يوم السبت جهات سياسية لم يسمها بأستخدام المال السياسي في شراء الذمم للتصويت إلى قوائمها الانتخابية ومرشحيها للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في العاشر من شهر تشرين/أكتوبر الجاري.

وقال العامري في كلمة خلال مهرجان انتخابي لتحالف الفتح في كركوك، ان "المرجعية رسمت خارطة واضحة للانتخابات، ولا هناك كلام بعد كلام المرجعية"، داعيا إلى ضرورة المشاركة "المسؤولة والدقيقة" في الاقتراع.

واستطرد بالقول "مع الاسف اليوم المال السياسي يُستخدم في كثير من المناطق وفي كركوك بالذات لشراء الذمم".

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