العامري: ارتفاع الدولار جزء من مخطط للسيطرة على الاقتصاد العراقي

شفق نيوز/ وصف رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الجمعة، ارتفاع سعر الصرف الدولار أمام الدينار بأنه مخطط للسيطرة على الاقتصاد في العراق

جاء ذلك خلال كلمة للعامري خلال مهرجان "عطر السواتر" الذي يتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة لاغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي "أبو مهدي المهندس"، والجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني بضربة جوية امريكية في مطلع العام 2020.

وقال العامري خلال الكلمة، إن “فتوى الجهاد استطاعت ان توحد جميع الطاقات لقتال داعش”،

وأشار رئيس تحالف الفتح إلى أنه “لدينا معركة أخرى لا تقل أهمية عن المرحلة السابقة وهي الحرب الناعمة ويجب ان نسهم بهذه المعركة”، لافتا إلى أن “محاربة آفة المخدرات لا تقل أهمية عن محاربة داعش إن لم بخطورته”.

ونبه العامري إلى أن “المعركة اليوم يجب ان تكون معركة استقلال اقتصادي وارتفاع الدولار جزء من مخطط للسيطرة على الاقتصاد”.