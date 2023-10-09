العامري: اذا تدخلت امريكا في فلسطين سنتدخل ولا نتردد بالاستهداف

شفق نيوز/ هدد القيادي في الإطار التنسيقي، ورئيس تحالف "نبني" الانتخابي، هادي العامري، يوم الاثنين، أميركا باستهدافها في حال تدخلت إلى جانب إسرائيل ضد الفلسطينيين، فيما اعتبر أن مساندة إيران للعراق ضد تنظيم داعش أنقذته من الانهيار.

وقال العامري في كلمة خلال استقباله جمعاً من شيوخ عشائر العراق، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز "ما يتحقق في فلسطين من انتصارات، عجزت عن تحقيقها كل الجيوش العربية، والعراق الجديد مع القضية الفلسطينية ولن نتراجع عن دعمها".

وأضاف "كل القادة العرب تخلوا عن القضية الفلسطينية ولم يبقَ معها إلا الثورة الإسلامية وفصائل المقاومة، واليوم إرادة الشعب الفلسطيني هي من تنتصر والقضية الفلسطينية أصبح يتمناها محبي آل البيت والمرجعيات الدينية".

وتابع "بكل فخر واعتزاز نقولها إن الشعب الفلسطيني يحقق نصراً كبيراً على العدو الصهيوني"، مضيفاً "لم يكن يخطر ببال أحد أن فلسطين تحقق هذا النصر على الكيان الصهيوني وفشل الاستخبارات الصهيونية".

وأكد العامري "نحن كعراقيين وكأبناء ثورة العشرين يجب أن ندعم القضية الفلسطينية بكل قوانا، ورايات تحرير فلسطين ستنطلق من العراق إن شاء الله، لذلك يجب أن نكون مهيئين للدفاع عن القضية الفلسطينية الشرعية".

وحذر العامري أنه في حال "تدخلت أمريكا في فلسطين سنتدخل ولا نتردد في الاستهداف"، مشدداً "موقفنا واضح من دعم القضية الفلسطينية كون الشعب الفلسطيني شعب مظلوم".

من جانب آخر، اعتبر العامري أن "موقف المرجع الأعلى السيد السيستاني منع إشعال فتيل الحرب الطائفية في العراق"، لافتاً إلى أنه "عندما احتل تنظيم داعش ثلث العراق هرعت العشائر لحمايته من الانهيار".

وقال "لولا تلبية العشائر لفتوى المرجعية المباركة لما استطعنا إسقاط داعش الإرهابي، ولولا موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودعمها لكّنا خبر كان".