العامج نائباً عن تقدم في البرلمان العراقي بديلاً عن وزير الصناعة

شفق نيوز- الأنبار

أصبح رئيس هيئة استثمار الأنبار، بشار العامج، نائباً في مجلس النواب العراقي، بعد شغله المقعد النيابي البديل عن محمد نوري، الذي نال ثقة البرلمان وزيراً للصناعة.

وكان العامج يشغل موقع الاحتياط الأول ضمن قائمة حزب تقدم، ما أهّله لتولي المقعد النيابي عقب انتقال نوري إلى التشكيلة الحكومية الجديدة.

وقال العامج في منشور عبر حسابه على منصة إكس: "توكلنا على الله سوف نحمل هموم وتطلعات أبناء الأنبار الغيارى إلى قبة البرلمان".

وصوت مجلس النواب العراقي، عصر الخميس، على منح الثقة لحكومة الزيدي ومنهاجها الوزاري، حيث صوت على 14 وزيراً، فيما أجّل التصويت على 9 وزارات أخرى إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى، بحسب مصدر نيابي أفاد لوكالة شفق نيوز.