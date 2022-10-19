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الطيران المدني تصدر توضيحا بشأن مغادرة طائرة من مطار بغداد وعلى متنها 4 مليارات دولار

Category: سیاسة

Date: 2022-10-19T11:52:02+0000
الطيران المدني تصدر توضيحا بشأن مغادرة طائرة من مطار بغداد وعلى متنها 4 مليارات دولار

شفق نيوز/ نفت سلطة الطيران المدني العراقي، يوم الأربعاء، ما جاء في تصريح للنائبة عالية نصيف حول مغادرة طائرة خاصة مطار بغداد الدولي وعلى متنها 4 مليارات دولار الى تركيا.

وذكرت السلطة في بيان اليوم، أن مطار بغداد الدولي تتواجد فيه ملاكات من مختلف التشكيلات الحكومية الأمنية والمدنية التي تراقب وتتابع حركة المسافرين وعمليات تهريب الأموال ، علما بأن غرفة العمليات يشترك فيها أمن المطار وجهاز المخابرات والشركة الأمنية.

وأوضح البيان ان إخراج العمولات والمسكوكات الذهبية هي من اختصاص هيئة الجمارك العامة وجمرك مطار بغداد ، ولا يمكن أن يتواطئ الجميع لتمرير هذه الكميات الكبيرة من الأموال، إضافة إلى أن الشركة الأمنية التي تتهمها السيدة النائبة لم تباشر أعمالها خلال المدة التي ذكرتها.

ونوه البيان إلى أن جميع الكاميرات تعمل بشكل طبيعي ومستمر وتسجل جميع الأحداث داخل وخارج اروقة المطار، وكما ستقوم سلطة الطيران المدني العراقي ومطار بغداد الدولي بإستخدام حقها القانوني بإقامة دعوى قضائية بكل ما يقال ومايشاع زوراً دون دليل معزز بوثائق رسمية ليلفقوا مجموعة من الإخبار الكاذبة وغير الدقيقية هدفها إشاعة ثقافة الفوضى والإرباك في واقع عملنا والذي يهدف بتقديم الخدمة للمسافرين.

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