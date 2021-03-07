سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الطريقة الكسنزانية تحمّلُ منظمي زيارة البابا مسؤولية "إهمال" لقائه بالمكون السني في العراق

Category: سیاسة

Date: 2021-03-07T11:43:11+0000
الطريقة الكسنزانية تحمّلُ منظمي زيارة البابا مسؤولية "إهمال" لقائه بالمكون السني في العراق

شفق نيوز/ حمّل رئيس الطريقة الكسنزانية في العالم شمس الدين محمد نهرو الحسيني يوم الأحد منظمي منهاج زيارة بابا الفاتيكان فرانسيس إلى العراق ما اسماه "إهمال" المكون السني في لقاء يجمعهم مع الأخير.

وقال الحسيني في بيان اليوم، مخاطبا البابا "كنّا نأمل لو أن منهج زيارتكم الكريمة اتسع فشمل جهةً تمثل مكوناً مهماً ورئيساً من مكونات الشعب العراقي ألا وهو المكون السنّي بعناوينه ورموزه الكبيرة، ولاسيما الطرق الصوفية التي لها ثقلها في المجتمع العراقي والعالم كطريقتنا القادرية الكسنزانية".

وأضاف أن "75% من مسلمي العالم على النهج القادري والعلوي، وإن إهمال هذا الثقل الديني يُعد خللاً قد يتحمل مسؤوليته الكبرى منظمو منهج الزيارة الذين أغفلوا هذا الطيف الواسع".

وأدناه نص البيان الصادر عن رئيس الطريقة:

related

البابا يصل إلى بغداد في زيارة تاريخية

Date: 2021-03-05 10:54:42
البابا يصل إلى بغداد في زيارة تاريخية

الصدر يوجه رسالة: كفاكم تمسكاً بالسلطة

Date: 2019-12-25 19:36:29
الصدر يوجه رسالة: كفاكم تمسكاً بالسلطة

تحالف القوى يؤكد قراره النهائي بمنع تمرير حكومة علاوي

Date: 2020-02-26 07:01:03
تحالف القوى يؤكد قراره النهائي بمنع تمرير حكومة علاوي

مكتبه يفصح عما دار بين السيستاني والبابا في اللقاء التاريخي بالنجف

Date: 2021-03-06 07:20:03
مكتبه يفصح عما دار بين السيستاني والبابا في اللقاء التاريخي بالنجف

الكربولي يكشف عن موقف من رسالة السيستاني: الأفكار الارهابية موجودة بالمجتمع السني

Date: 2019-12-14 07:18:56
الكربولي يكشف عن موقف من رسالة السيستاني: الأفكار الارهابية موجودة بالمجتمع السني

نائب: السنة يرفضون الدفاع ويريدون وزارة سيادية أخرى

Date: 2020-02-22 07:35:27
نائب: السنة يرفضون الدفاع ويريدون وزارة سيادية أخرى

البابا يصل إلى مدينة الناصرية لتأدية صلاة موحدة في مسقط رأس إبراهيم

Date: 2021-03-06 08:02:24
البابا يصل إلى مدينة الناصرية لتأدية صلاة موحدة في مسقط رأس إبراهيم

تحالف القوى السنية: غير طامعين بمنصب رئيس وزراء العراق

Date: 2019-12-04 08:14:55
تحالف القوى السنية: غير طامعين بمنصب رئيس وزراء العراق