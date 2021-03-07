الطريقة الكسنزانية تحمّلُ منظمي زيارة البابا مسؤولية "إهمال" لقائه بالمكون السني في العراق

شفق نيوز/ حمّل رئيس الطريقة الكسنزانية في العالم شمس الدين محمد نهرو الحسيني يوم الأحد منظمي منهاج زيارة بابا الفاتيكان فرانسيس إلى العراق ما اسماه "إهمال" المكون السني في لقاء يجمعهم مع الأخير.

وقال الحسيني في بيان اليوم، مخاطبا البابا "كنّا نأمل لو أن منهج زيارتكم الكريمة اتسع فشمل جهةً تمثل مكوناً مهماً ورئيساً من مكونات الشعب العراقي ألا وهو المكون السنّي بعناوينه ورموزه الكبيرة، ولاسيما الطرق الصوفية التي لها ثقلها في المجتمع العراقي والعالم كطريقتنا القادرية الكسنزانية".

وأضاف أن "75% من مسلمي العالم على النهج القادري والعلوي، وإن إهمال هذا الثقل الديني يُعد خللاً قد يتحمل مسؤوليته الكبرى منظمو منهج الزيارة الذين أغفلوا هذا الطيف الواسع".

وأدناه نص البيان الصادر عن رئيس الطريقة: