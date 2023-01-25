الطاقة والأمن على رأس جدول أعمال زيارة السوداني الى فرنسا

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، أنه سيتوجه الخميس إلى العاصمة الفرنسية باريس بدعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

يأتي ذلك بعد أن افاد مصدر حكومي امس الثلاثاء، بأن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني سيزور فرنسا نهاية الأسبوع الحالي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن السوداني سيتوجه على رأس وفد وزاري الى فرنسا بزيارة رسمية يوم الخميس القادم، لمناقشة عدد من الملفات المشتركة بين البلدين.

وقال السوداني خلال ردود خطية على أسئلة لوكالة فرانس برس، إن "الحكومة العراقية ستسعى لتفعيل الاتفاقات المبرمة بين البلدين خصوصا في قطاعات النقل والطاقة والاستثمار".

ففي عام 2021 وقعت شركة "توتال للطاقة" الفرنسية عقداً مع العراق بقيمة عشرة مليارات دولار، لكن صعوبات تعترض تنفيذه رغم مساعي بغداد لتجديد شبكاتها الكهربائية.

وتشمل الاتفاقية مع "العملاق الفرنسي"، بناء وحدات تجميع ومعالجة الغاز المستخرج من النفط الخام المستخدم لتوليد الطاقة والتخطيط لبناء محطة للطاقة الكهروضوئية بقدرة واحد غيغاوات في جنوب العراق.

وأعرب السوداني عن أمله في إرساء الأمن قائلا "نأمل أن يكون هناك تعاون أمني بين البلدين(...)ولا سيما في مجال التدريب وتطوير القدرات الأمنية العراقية وكذلك في مجال شراء السلاح".

وزار ماكرون العراق مرتين منذ بداية ولايته الأولى عام 2017.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2022 ، دعا ماكرون خلال مؤتمر إقليمي لدعم العراق، بغداد كي تأخذ مسارا آخر غير "النموذج الذي يمليه الخارج".

وفي أطار رده على سؤال فرانس برس حول مواصلة الحوار بين السعودية وايران، لم يحدد السوداني أي موعد، مؤكدا أن "العراق على استعداد أن يستمر في هذا المسعى من أجل استقرار الشرق الأوسط".

واضاف "خصوصا وأننا لمسنا أن الجمهورية الإسلامية في إيران والمملكة العربية السعودية لديهما استعداد لاستئناف الحوار".