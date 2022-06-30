الطاقة النيابية: سنجتمع بالمسؤولين في وزارة الكهرباء لمناقشة أسباب تراجع التجهيز

شفق نيوز/ أعلنت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، يوم الخميس،. انها ستجتمع بالمسؤولين في شركات توزيع الطاقة الكهربائية لمناقشة أسباب تراجع التجهيز في المدن والمحافظات، فيما أكدت استقرار إنتاج الكهرباء عند 18 الف ميكا واط.

وقال نائب رئيس اللجنة، داخل راضي، لوكالة شفق نيوز، إن "إنتاج الطاقة الكهربائية مستقر عند 18 الف ميكا واط، إلا ان المشاكل الفنية تتسبب بانقطاع الكهرباء عن المدن، وهذه المشاكل تتعلق بشبكات النقل والزيادة السكانية في الأحياء والمدن".

وأضاف ان "لجنة الكهرباء النيابية ستعقد اجتماعاً مع المسؤولين ومديريّ شركات توزيع الطاقة الكهربائية لمناقشة المشاكل الفنية التي تؤثر على تجهيز الطاقة للمواطنين".

وأوضح راضي،. ان "الاجتماع سيعقد قبل او بعد عيد الاضحى ويكون اما في مبنى البرلمان أو وزارة الكهرباء للوقوف على أسباب تراجع تجهيز الطاقة الكهربائية في البلاد".