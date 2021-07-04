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الطاقة النيابية تكشف سبب إطفاء خط الكهرباء الإيراني

Category: سیاسة

Date: 2021-07-04T15:24:21+0000
الطاقة النيابية تكشف سبب إطفاء خط الكهرباء الإيراني

شفق نيوز/ كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية، يوم الأحد، عن سبب إطفاء خطوط نقل الطاقة الكهربائية الإيرانية إلى العراق، فيما أكدت أن اطلاقات الغاز الإيراني لا تتجاوز نصف الكمية المتفق عليها.

وقال عضو اللجنة صادق السليطي لوكالة شفق نيوز، ان "الجانب الإيراني قام بإطفاء خطوط نقل الطاقة الكهربائية وتصفيرها بسبب عدم استلام المستحقات المالية من الجانب العراقي"، مبينا ان "الخط الإيراني يغذي محافظات البصرة وميسان وديالى".

وبين أن "اطلاقات الغاز الإيراني إلى العراق تصل الى 35 مليون متر مكعب من أصل 75 مليون متر مكعب، اي ما يقارب نصف الكمية المحددة"، مشيرا إلى أنه "في الأسبوع الماضي كانت هناك حوارات مع الجانب الإيراني لغرض زيادة الاطلاقات الغازية إلى أكثر من 50 مليون متر مكعب".

وتابع السليطي، أن "زيادة الاطلاقات الغازية سيساعد على تشغيل عدد أكثر من المحطات الغازية".

ويشهد العراق منذ أسابيع عدة انخفاضاً كبيراً في تجهيز الطاقة الكهربائية وصل في بعض المدن العراقية إلى أربع ساعات تجهيز خلال 24 ساعة.

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