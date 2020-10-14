"الطاقة النظيفة" على طاولة الكاظمي وخارجية اليونان

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ووزير الخارجية اليوناني على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الاخير استقبل، اليوم، وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس والوفد المرافق له.

وأوضح البيان، أن الوزير اليوناني نقل تحيات رئيس وزراء دولة اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وحرص حكومته على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين بغداد وأثينا، في مجالات متعددة، لاسيما الاقتصاد والاستثمار وايضا في مجال الطاقة النظيفة، وفق ما جاء في البيان.

ووصل دندياس الى العاصمة العراقية بغداد، صباح اليوم، في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع، وكان من المقرر أن يتوجه الى اربيل، إلا أن "خللاً في الطائرة" حال دون ذلك، وفق ما افاد به مسؤول كوردي الى وكالة شفق نيوز.