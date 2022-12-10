الطاقة البرلمانية تجتمع مع وزير الكهرباء قريباً لمناقشة "الخطة الخمسية"

شفق نيوز/ أعلنت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، يوم السبت، أنها ستجتمع مع وزير الكهرباء العراقي لمناقشة استعدادات الوزارة لموسم الصيف المقبل.

وقال نائب رئيس اللجنة داخل راضي لوكالة شفق نيوز، ان "لجنة الكهرباء والطاقة النيابية ستعقد اجتماعا مع وزير الكهرباء زياد علي فاضل لمناقشة خطة الوزارة للسنوات الخمس القادمة وأعمال الصيانة للمحطات الإنتاج واستعدادها لموسم الصيف المقبل".

وأضاف ان "الاجتماع سيُعقد خلال الأيام القادمة، و سيناقش أيضا حاجة الوزارة من الأموال في قانون الموازنة العامة للعام 2023 لتنفيذ المشاريع بحسب أهميتها".

وبين راضي، ان "هناك الكثير من المشاكل في شركات الإنتاج والتوزيع وينبغي معالجتها قبل حلول موسم الصيف"، مؤكدا ان "الاجتماع بين لجنة الطاقة ووزير الكهرباء سيناقش تخصيص قطع اراضِ في مساحات واسعة لبناء المحطات ضمن الخطة الخمسية التي وضعتها الوزارة".

ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية. ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارات أحياناً إلى 50 مئوية.

ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية وعلى رأسها السعودية لاستيراد الكهرباء منها عبر ربط منظمتها مع منظومة الخليج، بعد أن كان يعتمد على إيران لوحدها خلال السنوات الماضية عبر استيراد 1200 ميغاواط وكذلك وقود الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية المحلية.

كما يعتزم العراق استيراد الكهرباء من الأردن وتركيا، في مسعى من بغداد لسد النقص لحين بناء محطات طاقة تكون قادرة على تلبية الاستهلاك المحلي.