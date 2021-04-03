الضاري يحذر من تغيير ديموغرافي يجري في العراق

شفق نيوز/ حذر الأمين العام لحزب المشروع الوطني العراقي، جمال الضاري، يوم السبت، من عملية تغيير ديموغرافي تجري جنوبي العاصمة بغداد، داعياً إلى تدويل القضية.

وقال الضاري في تغريدة على تويتر، تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "مؤامرة التغيير الديمغرافي التي طالت جرف الصخر تطال اليوم منطقة شرقي اللطيفية جنوب بغداد".

وأضاف "الحملة الجديدة تهدد بتهجير 2000 عائلة تسكن هذه المنطقة الزراعية منذ قرون، وان تدويل هذه الانتهاكات صار ضرورة، من أجل وقف الجرائم المنظمة".

وترتبط ناحية جرف الصخر إدارياً بمحافظة وبابل، وتقع على مسافة 60 كم جنوب غرب بغداد، و13 كم شمال قضاء المسيب، تبلغ مساحتها 50 كم، ويسكنها نحو 40 ألف نسمة (حسب تقديرات سنة 2014م)، أغلبهم من قبيلة الجنابيين من الفلاحين؛ كونها تقع على نهر الفرات من الجهة اليمنى للنهر، غير أنها تعد الآن منطقة خالية من السكان لعدم السماح لمواطنيها بالعودة بعد طرد تنظيم داعش منها.