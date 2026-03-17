الضاري: استهداف البعثات الدبلوماسية يؤشر تراجع هيبة الدولة ويهدد بعزلة دولية للعراق

اعتبر الأمين العام للمشروع الوطني العراقي، جمال الضاري، مساء اليوم الثلاثاء، استهداف البعثات الدبلوماسية في بغداد وأربيل مؤشراً على تراجع هيبة الدولة وتهديداً بعزلة دولية متصاعدة.

وذكر الضاري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "التطورات تتسارع بشكل مقلق في العراق، وسط محاولات مستمرة لزجه في صراعات لا تخدم استقراره، مع كلفة أمنية واقتصادية باهظة، خصوصاً مع استهداف حقول النفط والغاز في البصرة وأربيل والسليمانية، بما يهدد مصادر الدخل الحيوية".

وأضاف: "وفي مؤشر خطير على الانفلات الأمني، شهدت بغداد، مساء الثلاثاء، هجمات بالطائرات المسيرة في قلب العاصمة، تزامناً مع اجتماع القائد العام للقوات المسلحة بالقيادات الأمنية والعسكرية، ما يثير تساؤلات جدية حول السيطرة على قرار السلم والحرب، لا سيما مع تكرار استهداف مطار بغداد الدولي ومحيطه، وما يمثله ذلك من تهديد لطائرات الخطوط الجوية العراقية، فضلاً عن المخاطر المحيطة بسجن الكرخ المركزي الذي يضم سجناء شديدي الخطورة".

وتابع الضاري: "كما لم يعد استهداف البعثات الدبلوماسية في بغداد وأربيل حدثاً عابراً، بل مؤشراً على تراجع هيبة الدولة وتهديداً بعزلة دولية متصاعدة، ما يستدعي تحركاً عاجلاً لفرض سلطة الدولة وتطبيق القانون بكل حزم لحماية المصالح الوطنية العليا".

وفي وقت سابق من اليوم، كشف مصدر دبلوماسي رفيع، لوكالة شفق نيوز، بأن البعثة الدبلوماسية التابعة للسعودية غادرت العراق صباح اليوم، ولن تعود حتى انتهاء الحرب الدائرة في المنطقة، فيما غادرت أيضاً البعثة الدبلوماسية القطرية من دون تحديد موعد لعودتها، وذلك على خلفية التوترات الأمنية الأخيرة، خصوصاً الهجمات التي تشنها الفصائل المسلحة على المنشآت الدبلوماسية.

ولطالما حذرت الحكومة العراقية من استهداف البعثات الدبلوماسية المتواجدة في العراق، وجددت مراراً رفضها أي اعتداء على البعثات الدبلوماسية والسفارات والقنصليات، وعدتها أعمالاً إرهابية.

لكن الفصائل واصلت شن هجماتها على السفارات في بغداد، والقنصليات المتواجدة في إقليم كوردستان، كجزء مما تسميها "حرب إسناد إيران".