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الصين تهنئ السوداني: لنعزز الشراكة الاستراتيجية

Category: سیاسة

Date: 2022-11-01T15:34:47+0000
الصين تهنئ السوداني: لنعزز الشراكة الاستراتيجية

شفق نيوز/ ذكرت "شبكة التلفزيون العالمية الصينية" اليوم الثلاثاء، ان رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ وجه رسالة تهنئة إلى محمد شياع السوداني لمناسبة توليه رئاسة الحكومة العراقية الجديدة. 

ونقل التقرير الصيني عن لي كه تشاينغ قوله في رسالته؛ إن حكومة الصين تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات بين الصين والعراق وهي على استعداد من أجل العمل باستمرار مع الحكومة العراقية لتعزيز الصداقة التقليدية بين البلدين وتطوير التعاون العملي في مختلف الميادين وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الصين والعراق لتتقدم نحو تطور جديد.

ترجمة: وكالة شفق نيوز

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