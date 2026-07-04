الصين تعين سفيراً فوق العادة بالعراق ويباشر مهام عمله في بغداد

السفير الصيني الجديد لدى بغداد خلال استقباله من قبل وزارة الخارجية العراقية

شفق نيوز - بغداد

وصل السفير الجديد لجمهورية الصين الشعبية لدى العراق، شيانغ بوه، اليوم السبت، إلى العاصمة بغداد لتسلم منصبه ومباشرة مهام عمله رسمياً، كالسفير رقم 22 لبكين في البلاد.

وكان في استقبال السفير الصيني الجديد لدى وصوله، ممثلون عن دائرة المراسم في وزارة الخارجية العراقية، إلى جانب أعضاء البعثة الدبلوماسية من السفارة الصينية.

وأكد شيانغ بوه في تصريحات صحفية، أن الصين والعراق دولتان ذواتا حضارة عريقة، ويربطهما تاريخ طويل من التواصل الودي، فضلاً عن تحقيق التعاون المشترك بين البلدين نتائج مثمرة في مختلف المجالات.

واعتبر السفير الجديد تكليفه بمهام عمله، يلقي المسؤولية على عاتقه لتضافر الجهود مع المعنيين في مختلف المجالات في سبيل تنفيذ التوافقات المهمة بين قيادتي البلدين، مؤكداً أهمية الارتقاء بعلاقات الشراكة الاستراتيجية الصينية - العراقية والتعاون العملي إلى مستويات جديدة.