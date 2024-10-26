الصميدعي يعتب على الدفاعات العراقية لعدم تصديها لهجمات إسرائيل على إيران

شفق نيوز/ أعرب مفتي العراق مهدي الصميدعي، يوم السبت، عن استهجانه لما وصفه "ضعف الرد العراقي" على اختراق الأجواء والسيادة، مشيرًا إلى أن الهجوم الذي نفذته القوات الإسرائيلية على مواقع في الأراضي الإيرانية المجاورة للعراق يُعد تجاوزًا كبيرًا يهدد استقرار المنطقة.

وقال الصميدعي في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "التجاوزات الصهيونية" تستدعي ردًا حازمًا، وعبر عن استغرابه من موقف الحكومة العراقية والدفاعات الجوية التي أكد ناطقها الرسمي أنها في "حالة تأهب وتحت السيطرة العراقية".

وقال الصميدعي إن هذه التصريحات تضع العراق في موضع التساؤل، معتبرًا أن الوضع الحالي يُظهر العراق وكأنه في موقع ضعف وتردد.

ودعا الصميدعي رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، إلى التدخل الفوري لمنع أي تراخٍ في التعامل مع هذه الانتهاكات، مؤكدًا أن هذه التحديات تتطلب إجراءات صارمة لحفظ كرامة العراق وسيادته في وجه أي اعتداءات.