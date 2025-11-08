"الصمت الانتخابي" يعم العراق قبيل فتح مراكز الاقتراع

شفق نيوز- بغداد

أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، صباح السبت، دخول "الصمت الانتخابي" حيز التنفيذ في عموم البلاد، وذلك قبل ساعات على انطلاق الاقتراع الخاص، ويومين على العام.

ويحظر خلال فترة الصمت الانتخابي على الكيانات والأحزاب السياسية الترويج لحملاتها الدعائية ومرشحيها حتى انتهاء عمليتي الاقتراع الخاص والعام بالكامل.

وستبدأ عملية الاقتراع الخاص التي تشمل القوات الأمنية صباح غد الأحد، قبل أن يبدأ الاقتراع العام في صباح الثلاثاء المقبل.

ويحق لنحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النواب الجديد، غير أن نحو سبعة ملايين منهم سيُحرمون من المشاركة بسبب عدم امتلاكهم بطاقات انتخابية نتيجة عدم تحديث بياناتهم.

ويتنافس في الانتخابات البرلمانية 7 آلاف و768 مرشحًا، بينهم 5 آلاف و520 رجلًا وألفان و248 امرأة، بينما سيتمكن نحو 21 مليون ناخب فقط الإدلاء بأصواتهم، لاختيار 329 عضواً فقط في مجلس النواب القادم.