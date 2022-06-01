"الصراع الشيعي أزعجنا".. نائب سني يحذر من حل البرلمان

شفق نيوز/ أبدى عضو مجلس النواب العراقي، فهد الراشد، يوم الأربعاء، انزعاجه من الصراع "الشيعي – الشيعي"، داعيا القوى السياسية الشيعية إلى التفاهم، لتفادي الذهاب إلى انتخابات مبكرة.

وقال الراشد، لوكالة شفق نيوز: "كنائب عن البيت السني، لا اتمنى ان يأخذنا الانسداد السياسي نحو إجراء انتخابات مبكرة، كونها ستقود البلد إلى فوضى لا يحمد عقباها، خاصة وأن الشارع العراقي منقسم لستة فرق، موزعة لفريقين من كل مكون (السني والشيعي والكوردي)، وتتصارع فيما بينها".

وأضاف أن "المكون السني ليس له التأثير السلبي الكبير بعملية تشكيل الحكومة، كما أنه قد نظم نفسه أكثر من الدورات السابقة، باستثناء عدد من نواب (تحالف العزم)، المتحالفين مع الإطار التنسيقي".

وتابع الراشد، قائلاً "أرى بألّا وجود لإمكانية إجراء انتخابات مبكرة اطلاقاً، والبرلمان العراقي ماضٍ بتنظيم جلساته، وتشريع القوانين بشكل اصولي"، لافتاً، إلى أن "الانسداد السياسي أزعجنا كسياسيين، كما انه ازعج الشارع العراقي والمحيط الإقليمي عامة، وذلك يعود نتيجة الصراع الشيعي ما بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري".

ودعا الحلفاء السياسيين بالكتلة الأكبر (المكون الشيعي)، إلى "الاتفاق فيما بينهم، من خلال تفاهمات تسهم بالإسراع بعملية تشكيل الحكومة القادمة"، مختتماً حديثه بالقول: "الشعب بانتظار إقرار الموازنة والكثير من القوانين العالقة، وفي ظل هذه الفوضى العارمة والانسداد السياسي، لن نتمكن من الوصول لأي نتيجة".

وكان مصدر مطلع، قد أفاد أمس الثلاثاء، بأن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بات يؤيد خيار حل مجلس النواب والذهاب إلى الانتخابات المبكرة في ظل استمرار الانسداد السياسي الحاصل في البلاد.

وفي غضون ذلك، تعمل أطراف سياسية وحقوقية، مقربة من الإطار التنسيقي، على هذا النحو أيضاً، وأقامت قبل أيام، دعوى لحل البرلمان، لدى المحكمة الاتحادية العليا.