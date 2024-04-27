الصدر يؤيد مطالبات الجامعات الأمريكية بوقف الحرب على غزة

شفق نيوز/ اعرب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم السبت، عن تأييده للاحتجاجات الطلابية في الجامعات الامريكية المطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

وكتب الصدر في تدوينة على موقع "إكس - تويتر سابقا"، إن "صوت الجامعات الامريكية المنادية بوقف الإرهاب الصهيوني هو صوتنا".

وأضاف أن "كل من يحاول اسكات هذا الصوت الهادر في أي من بقاع العالم إنما هو حيوان و وحش كاسر لا رحمة في قاموسه ولا حرية إلا وفق شهواته، ولا ديمقراطية إلا مخاطة على قدر أريكته وحكمه".

وتصاعدت الاحتجاجات الطلابية في الولايات المتحدة ضد الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لتشمل جامعات جديدة، وسط أعمال عنف داخل عدة جامعات تدخلت فيها الشرطة لتفريق المتظاهرين الذين نصبوا مخيمات التضامن مع الفلسطينيين.