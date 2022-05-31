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الصدر يؤيد خيار حل البرلمان والذهاب لانتخابات مبكرة في العراق

Category: سیاسة

Date: 2022-05-31T05:45:07+0000
الصدر يؤيد خيار حل البرلمان والذهاب لانتخابات مبكرة في العراق

شفق نيوز/ ذكر مصدر مطلع، يوم الثلاثاء، أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بات يؤيد خيار حل مجلس النواب والذهاب إلى الانتخابات المبكرة في ظل استمرار الانسداد السياسي الحاصل في البلاد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الصدر أبلغ اطرافاً سياسية أنه مع الذهاب نحو حل البرلمان والتوجه نحو انتخابات مبكرة جديدة وعدم تشكيل أي حكومة مع الإطار التنسيقي الشيعي".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه أن هذا الخيار "بات امراً مطروحاً بقوة داخل الاروقة السياسية مع بقاء الانسداد السياسي".

وأقام عدد من السياسيين العراقيين، أول أمس الأحد، دعوى قضائية ضد الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان)، مطالبين المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، بحل مجلس النواب.

ويعيش المشهد السياسي وضعاً متأزماً وطريقاً مسدوداً حتى الآن في ظل تمسك التحالف الثلاثي "انقاذ وطن" والذي يضم التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة بحكومة الأغلبية الوطنية، يُقابلها تمسك الاطار التنسيقي الذي يضم قوى شيعية والمتحالفون معه بتشكيل حكومة ائتلافية.

وكان العراق قد اجرى في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي.

وما ان تم اعلان النتائج الاولية للانتخابات حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقت أشادت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية.

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