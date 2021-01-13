سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الصدر يؤيد حملة للكاظمي ويحذر من تأجيل الانتخابات

Category: سیاسة

Date: 2021-01-13T08:30:59+0000
الصدر يؤيد حملة للكاظمي ويحذر من تأجيل الانتخابات

شفق نيوز/ أعرب حيدر الجابري مدير المكتب الإعلامي والناطق الرسمي لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الاربعاء عن دعمه لحملة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في مكافحة الفساد في الوقت ذاته حذر من دعوات تطالب بتأجيل الانتخابات التشريعية المبكرة المزمع إجراؤها منتصف العام الحالي.

وقال الصدر في بيان تلاه عنه الجابري في مؤتمر صحفي، إن "رئيس مجلس الوزراء القيام يحاول بحملة ضد الفاسدين من هنا وهناك، فأقول: يجب عليه الاسراع بمحاسبة الفاسدين وبغض النظر عن انتماءاتهم، ونحن نؤيد هذه الخطوة وعليه ان يكثف من جهوده وعلى الجميع الرضوخ".

وطالب ، بـ"إحالة كل الفاسدين الى القضاء واعلام الراي العام بنوع الفساد والاموال التي تم استحصالها منهم". ولفت الصدر الى أن "هناك أصواتا تعلو لالغاء او تاجيل الانتخابات المبكرة سواء من الأحزاب او مثيري الشغب ونحن اذ نحدر من تاجيلها فاننا نامل من الجميع التحلي بالحكمة والعمل معا على انجاح هذه الانتخابات".

وجدد المطالبة من المواطنين "الاسراع في تحديث سجلاتهم حتى لمن كان منهم مقاطعا للانتخابات فضلا عمن اراد الخوض فيها".

وطالب زعيم التيار الصدري ايضا بـ"إنهاء تواجد قوات الاحتلال على الأراضي العراقية، كما جدد شجبه واستنكاره لـ"أي تدخل خارجي بالشان العراقي فكل ذلك فيه اضعاف لهيبة الدولة والاستقرار واستقلال القرار العراقي".

وتابع "يجب على الحكومة ايجاد البديل عن الغاز والطاقة الكهربائية ولاسيما بعد أن امتنعت الجارة ایران عن تصديرها لنا".

related

مسؤول امريكي يردُّ على تهديد الصدر

Date: 2019-11-13 06:31:44
مسؤول امريكي يردُّ على تهديد الصدر

الصدر يدعو الحكومة لإعلان الطوارئ ببغداد

Date: 2020-12-20 18:38:51
الصدر يدعو الحكومة لإعلان الطوارئ ببغداد

الصدر يتهم ترامب بنشر فيروس كورونا

Date: 2020-03-11 10:32:44
الصدر يتهم ترامب بنشر فيروس كورونا

كتل سياسية تكثف الاتصالات مع الصدر خشية من وقوع صدامات "شيعية – شيعية"

Date: 2019-07-17 07:50:09
كتل سياسية تكثف الاتصالات مع الصدر خشية من وقوع صدامات "شيعية – شيعية"

الصدر يهاجم قادة وفصائل شيعية ويوجه دعوة تخص السفارة الامريكية

Date: 2020-09-30 08:05:36
الصدر يهاجم قادة وفصائل شيعية ويوجه دعوة تخص السفارة الامريكية

مقرب من الصدر يدعو لإضراب "طوعي" في العراق: ان ضاعت الفرصة ضاع الوطن

Date: 2019-11-16 19:55:22
مقرب من الصدر يدعو لإضراب "طوعي" في العراق: ان ضاعت الفرصة ضاع الوطن

الصدر يعلق على أحداث الكونغرس: انكشف زيف الديمقراطية الغربية

Date: 2021-01-07 15:20:59
الصدر يعلق على أحداث الكونغرس: انكشف زيف الديمقراطية الغربية

لقاء مرتقب بين قاآني والصدر يحسم مرشحا لرئاسة الحكومة ويقصي الزرفي

Date: 2020-04-01 17:47:44
لقاء مرتقب بين قاآني والصدر يحسم مرشحا لرئاسة الحكومة ويقصي الزرفي