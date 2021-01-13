الصدر يؤيد حملة للكاظمي ويحذر من تأجيل الانتخابات

شفق نيوز/ أعرب حيدر الجابري مدير المكتب الإعلامي والناطق الرسمي لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الاربعاء عن دعمه لحملة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في مكافحة الفساد في الوقت ذاته حذر من دعوات تطالب بتأجيل الانتخابات التشريعية المبكرة المزمع إجراؤها منتصف العام الحالي.

وقال الصدر في بيان تلاه عنه الجابري في مؤتمر صحفي، إن "رئيس مجلس الوزراء القيام يحاول بحملة ضد الفاسدين من هنا وهناك، فأقول: يجب عليه الاسراع بمحاسبة الفاسدين وبغض النظر عن انتماءاتهم، ونحن نؤيد هذه الخطوة وعليه ان يكثف من جهوده وعلى الجميع الرضوخ".

وطالب ، بـ"إحالة كل الفاسدين الى القضاء واعلام الراي العام بنوع الفساد والاموال التي تم استحصالها منهم". ولفت الصدر الى أن "هناك أصواتا تعلو لالغاء او تاجيل الانتخابات المبكرة سواء من الأحزاب او مثيري الشغب ونحن اذ نحدر من تاجيلها فاننا نامل من الجميع التحلي بالحكمة والعمل معا على انجاح هذه الانتخابات".

وجدد المطالبة من المواطنين "الاسراع في تحديث سجلاتهم حتى لمن كان منهم مقاطعا للانتخابات فضلا عمن اراد الخوض فيها".

وطالب زعيم التيار الصدري ايضا بـ"إنهاء تواجد قوات الاحتلال على الأراضي العراقية، كما جدد شجبه واستنكاره لـ"أي تدخل خارجي بالشان العراقي فكل ذلك فيه اضعاف لهيبة الدولة والاستقرار واستقلال القرار العراقي".

وتابع "يجب على الحكومة ايجاد البديل عن الغاز والطاقة الكهربائية ولاسيما بعد أن امتنعت الجارة ایران عن تصديرها لنا".