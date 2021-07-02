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الصدر يأمر بفتح تحقيق برسالة منسوبة لوزير الكهرباء والأخير ينفي

Category: سیاسة

Date: 2021-07-02T15:46:32+0000
الصدر يأمر بفتح تحقيق برسالة منسوبة لوزير الكهرباء والأخير ينفي

شفق نيوز/ وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الجمعة، بفتح تحقيق برسالة منسوبة لوزير الكهرباء يتهم فيها تيار الصدر بالتدخل في الوزارة.

وقال حسن العذاري مستشار الصدر، في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت رسالة منسوبة إلى وزير الكهرباء المستقيل، وعلى ضوء مضمون الرسالة وبعيداً عن صحتها أو عدمها أمر سماحة السيد القائد الصدر تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة الأمر".

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي رسالة نسبت لوزير الكهرباء المستقيل ماجد حنتوش، تحدثت عن قيام أشخاص ينتمون للتيار الصدري بالسيطرة على مقدرات الوزارة والتحكم بدوائرها.

وفي غضون ذلك نفى وزير الكهرباء المستقيل ماجد حنتوش، صدور الرسالة الموجهة للصدر منه.

وقال حنتوش في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز؛ "لم يصدر مني اي تصريح او رسالة موجهة الى اية شخصية دينية او سياسية لذا اقتضى التنويه".

وكان حنتوش قد قدم الثلاثاء استقالته لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي لم يبت بها بشكل رسمي لغاية الآن.

وجاءت الاستقالة بعد يومين من دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تغريدة على تويتر إلى إقالة وزير الكهرباء من منصبه. وأطلق أنصار الصدر بعدها حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لاستبعاد حنتوش من منصبه.

وتشهد أغلب المدن العراقية انقطاعات مبرمجة للطاقة الكهربائية، بلغت ذروتها فجر يوم الجمعة، عندما انفصلت شبكة الكهرباء الوطنية عن الخدمة في أغلب مناطق ومدن البلاد من بينها العاصمة بغداد من دون معرفة الأسباب.

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