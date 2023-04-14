الصدر يأمر بتجميد التيار الصدري عاماً كاملاً ويغلق حسابه في تويتر

شفق نيوز / أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، تجميد التيار الصدري عاما كاملا، مبينا ان استمراره في قيادة التيار وفيه " اهل القضية" وبعض الفاسدين والموبقات "أمر جلل".

وقال زعيم التيار الصدري في تغريدة على موقع تويتر وتابعتها وكالة شفق نيوز" ان اكون مصلحا للعراق ولا استطيع ان اصلح التيار الصدري فهذه خطيئة، وان استمر في قيادة التيار الصدري وفيه اهل القضية وبعض من الفاسدين وفيه بعض الموبقات فهذا امر جلل".

واضاف الصدر " فلذا اجد من المصلحة تجميد التيار اجمع ماعدا صلاة الجمعة وهيئة التراث وبراني السيد الشهيد لمدة لا تقل عن سنة.. لاعلن براءة من كل ذلك امام ربي اولا وامام والدي ثانيا".

وأضاف الصدر "كما ويغلق مرقد السيد الوالد (قدس) الى ما بعد عيد الفطر على ان تنفذ هذه القرارات من هذه الليلة المباركة فوراً".

وختم الصدر تغريدته بالقول" فوالله قد سئمتهم وسئموني".

وفي تطور لاحق تم اغلاق الصفحة الخاصة بزعيم التيار الصدري على موقع تويتر، كما يظهر في حسابه الرسمي، كما تم اغلاق مرقد (السيد الشهيد الصدر، والمكتب الخاص بالصدر) أيضاً.

وتأتي هذه التطورات بعد أن أعلن صالح محمد العراقي المعروف بوزير القائد، قبل ساعات قليلة، إلغاء زعيم التيار الصدري إعتكافاً مفترضاً بمسجد الكوفة بسبب "اهل القضية".

ولم يوضح وزير القائد تفاصيل أكثر عن "الغاء الاعتكاف"، أو من يقصدهم بالتغريدة.

من جانبه قال مصدر مقرب من مكتب الصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجموعة تطلق على نفسها أصحاب القضية، أشاعوا أن الإمام المهدي سيظهر في الكوفة وذلك بالتزامن مع قرار من الصدر بالمشاركة في الاعتكاف".

وهذه المجموعة تنتمي للتيار الصدري، وتعتبر أن مقتدى الصدر هو الإمام المهدي او وصيه.