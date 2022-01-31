الصدر يؤكد على تشكيل اغلبية وطنية ويرحب بالحوار مع المعارضة

شفق نيوز/ اكد زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر يوم الاثنين، سعيه لتشكيل حكومة اغلبية وطنية.

جاء ذلك في تغريدة أطلقها الصدر بعد لقاء جمعه مع رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، في مقر إقامته في الحنانة بمحافظة النجف.

وذكر الصدر في تغريدته التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز: "اوقفوا الارهاب والعنف ضد الشعب والشركاء فلازلنا مع تشكيل حكومة اغلبية وطنية".

وأضاف: "نرحب بالحوار مع المعارضة الوطنية".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، وصل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي وزعيم تحالف السيادة خميس الخنجر، الى مدينة النجف للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وتأتي هذه الزيارة بناء على مبادرة من الزعيم الكوردي مسعود بارزاني.