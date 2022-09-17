سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الصدر يؤكد المضي بالاصلاح ومحاربة الفاسدين ويندد بالإساءة إلى دول في الأربعينية

Category: سیاسة

Date: 2022-09-17T11:53:28+0000
الصدر يؤكد المضي بالاصلاح ومحاربة الفاسدين ويندد بالإساءة إلى دول في الأربعينية

شفق نيوز/ أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم السبت، تمسكه بشعار الإصلاح بالعملية السياسية ومحاربة الفاسدين في مفاصل الدولة العراقية، في الوقت الذي ندد فيه إلى الإساءة لبعض الدول خلال إحياء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين.

وقال الصدر في تغريدة له على منصات التواصل الاجتماعي بمناسبة انتهاء مراسم أربعينية الإمام الحسين، "لا ينبغي الإبتعاد عن جوهر ثورة الإمام الحسين، والأهداف التي خرج من أجلها، والمعلوم أن من أهمها (الإصلاح)، و(محاربة الفساد)، فهو القائل: إن الحياة مع الظالمين برما".

واستطرد قائلا، إن "الإساءة لبعض الزائرين من خارج العراق، ولاسيما الإخوة الإيرانيين مع شديد الأسف فهذه ليست اخلاقنا، ولا ما علمنا أهل البيت".

وتابع الصدر بالقول "كما والأمر موصول بالتعدي على بعض الدول التي يعتبرها البعض معادية للشعائر الحسينية أو مخالفة لسياسات البعض كما في دول الخليج وحكامها"، مردفا بالقول إن "هذه أيضا ليست أخلاقنا فإنه وإن قبل بمعاداتهم، فنحن نريد هدايتهم لا استعداءهم".

related

تأكيداً لشفق نيوز.. اجتماع مغلق بين الصدر والكاظمي في الحنانة

Date: 2022-02-14 17:35:59
تأكيداً لشفق نيوز.. اجتماع مغلق بين الصدر والكاظمي في الحنانة

الصدر يحذّر من تسلم الحشد و"السرايا" أمن زيارة الأربعينية: قد لا تُحمد عقباه إن تم ذلك

Date: 2022-09-11 05:00:45
الصدر يحذّر من تسلم الحشد و"السرايا" أمن زيارة الأربعينية: قد لا تُحمد عقباه إن تم ذلك

بارزاني والصدر يتفقان على تشكيل لجنة تقصّي حقائق للوقوف على ذريعة وجود مقرّات إسرائيلية في اربيل

Date: 2022-03-13 11:46:12
بارزاني والصدر يتفقان على تشكيل لجنة تقصّي حقائق للوقوف على ذريعة وجود مقرّات إسرائيلية في اربيل

الصدر يحذر: لن نسمح لكائن من كان أن يهدد شركاءنا والسلم الأهلي

Date: 2022-01-11 16:59:06
الصدر يحذر: لن نسمح لكائن من كان أن يهدد شركاءنا والسلم الأهلي

الصدر يعلق بـ12 نقطة على انتهاء المهام القتالية للتحالف الدولي بالعراق

Date: 2021-12-30 11:56:37
الصدر يعلق بـ12 نقطة على انتهاء المهام القتالية للتحالف الدولي بالعراق

العامري يدعو الصدر الى الترفع عن التسجيلات الأخيرة المنسوبة للمالكي

Date: 2022-07-20 08:02:56
العامري يدعو الصدر الى الترفع عن التسجيلات الأخيرة المنسوبة للمالكي

العبادي يخرج من الحسابات السياسية كمرشح لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة

Date: 2022-01-18 12:53:55
العبادي يخرج من الحسابات السياسية كمرشح لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة

"الفتح": الكتلة الاكبر ستتشكل في بيت "شيخ المجاهدين"

Date: 2021-12-02 07:52:48
"الفتح": الكتلة الاكبر ستتشكل في بيت "شيخ المجاهدين"