الصدر يؤكد المضي بالاصلاح ومحاربة الفاسدين ويندد بالإساءة إلى دول في الأربعينية

شفق نيوز/ أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم السبت، تمسكه بشعار الإصلاح بالعملية السياسية ومحاربة الفاسدين في مفاصل الدولة العراقية، في الوقت الذي ندد فيه إلى الإساءة لبعض الدول خلال إحياء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين.

وقال الصدر في تغريدة له على منصات التواصل الاجتماعي بمناسبة انتهاء مراسم أربعينية الإمام الحسين، "لا ينبغي الإبتعاد عن جوهر ثورة الإمام الحسين، والأهداف التي خرج من أجلها، والمعلوم أن من أهمها (الإصلاح)، و(محاربة الفساد)، فهو القائل: إن الحياة مع الظالمين برما".

واستطرد قائلا، إن "الإساءة لبعض الزائرين من خارج العراق، ولاسيما الإخوة الإيرانيين مع شديد الأسف فهذه ليست اخلاقنا، ولا ما علمنا أهل البيت".

وتابع الصدر بالقول "كما والأمر موصول بالتعدي على بعض الدول التي يعتبرها البعض معادية للشعائر الحسينية أو مخالفة لسياسات البعض كما في دول الخليج وحكامها"، مردفا بالقول إن "هذه أيضا ليست أخلاقنا فإنه وإن قبل بمعاداتهم، فنحن نريد هدايتهم لا استعداءهم".