سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الصدر يؤشر فساداً في بلدية النجف: يحدث تحت عنوان التشيع والانتماء لنا

Category: سیاسة

Date: 2021-12-17T15:24:51+0000
الصدر يؤشر فساداً في بلدية النجف: يحدث تحت عنوان التشيع والانتماء لنا

شفق نيوز/ المح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الجمعة، لوجود فساد في بلدية النجف، يحدث تحت عنوان التشيع وآل الصدر، مشيرا الى ان التقصير والقصور ادى الى "تهديم" المدينة وجعل اهلها في بحبوحة الفقر.

وقال الصدر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "مما لا ينبغي أن نغض النظر عنه هوالفساد الحاصل والمستشري في بلدية النجف الأشرف والتقصير والقصور والتستر على الفساد بصورة قد هدمت المدينة وجعلتها وأهلها في بحبوحة الفقر ونقص الخدمات مما لا يليق بإسم هذه المدينة العريقة المقدسة".

واضاف، أن "الأدهى من ذلك كله .. إن مايحدث اما تحت عنوان التشيع أو تحت عنوان ((آل الصدر)) وبإدعاء الانتماء إلينا مع شديد الأسف، وقد حاولنا مرارا إصلاح مافسد، إلا أنهم يأبون إلا أن يستمروا بطغيانهم وفسادهم المقيت الذي يهدم البلاد والعباد وبكل وقاحة وإصرار على ذلك الفعل الشنيع.

وتابع الصدر، "من هنا أدعو الجهات المختصة القيام بعملهم فأنا وكل آل الصدر براء منهم إلى يوم الدين .. نعم على الجهات المختصة القيام بأشد الاجراءات الصارمة لانهاء الفساد وإن كانوا يدعون الانتماء لنا آل الصدر".

وزاد بالقول، "إن لم تقم الجهات المختصة باللازم .. فأنا لن أسكت عن ذلك وسأتصرف بحزم وبما يملي علي ضميري حبا بالوطن وحفاظا على سمعة النجف الأشرف أولا وعلى سمعة آل الصدر ثانيا .. كما وسأعلن عن أسمائهم فردا فردا وسأوكل أمرهم إلى الشعب الذي ماعاد يتحمل مثل هذه التصرفات الممنوعة والمحرمة والممقوتة".

related

بلاسخارت تستبق الاطار وتجتمع مع الصدر في النجف.. فيديو

Date: 2021-12-07 07:11:38
بلاسخارت تستبق الاطار وتجتمع مع الصدر في النجف.. فيديو

زيارة مفاجئة لمقتدى الصدر إلى إيران

Date: 2019-11-03 07:10:23
زيارة مفاجئة لمقتدى الصدر إلى إيران

مقتدى الصدر يصل الى مدينة النجف

Date: 2019-10-29 14:38:43
مقتدى الصدر يصل الى مدينة النجف

الصدر ينضم للمتظاهرين في النجف

Date: 2019-10-29 15:52:51
الصدر ينضم للمتظاهرين في النجف

المتحدث باسم الصدر يدعو لإبعاد بغداد عن "الرعب": الموازنة غير كافية لتأمين الرواتب

Date: 2020-12-29 08:59:40
المتحدث باسم الصدر يدعو لإبعاد بغداد عن "الرعب": الموازنة غير كافية لتأمين الرواتب

تحذير لعلاوي من أمر: "السيد" سيقلب عليك العراق جحيماً ويسقطك بثلاثة ايام

Date: 2020-02-09 18:32:01
تحذير لعلاوي من أمر: "السيد" سيقلب عليك العراق جحيماً ويسقطك بثلاثة ايام

تحالف الخنجر: نقف على الحياد ونحاول تقريب وجهات النظر بين المالكي والصدر

Date: 2021-10-21 11:14:00
تحالف الخنجر: نقف على الحياد ونحاول تقريب وجهات النظر بين المالكي والصدر

فيديو.. المالكي يكشف خلافه مع الصدر ويؤكد: لا فيتو عليّ من النجف

Date: 2021-11-17 20:58:59
فيديو.. المالكي يكشف خلافه مع الصدر ويؤكد: لا فيتو عليّ من النجف