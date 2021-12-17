الصدر يؤشر فساداً في بلدية النجف: يحدث تحت عنوان التشيع والانتماء لنا

شفق نيوز/ المح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الجمعة، لوجود فساد في بلدية النجف، يحدث تحت عنوان التشيع وآل الصدر، مشيرا الى ان التقصير والقصور ادى الى "تهديم" المدينة وجعل اهلها في بحبوحة الفقر.

وقال الصدر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "مما لا ينبغي أن نغض النظر عنه هوالفساد الحاصل والمستشري في بلدية النجف الأشرف والتقصير والقصور والتستر على الفساد بصورة قد هدمت المدينة وجعلتها وأهلها في بحبوحة الفقر ونقص الخدمات مما لا يليق بإسم هذه المدينة العريقة المقدسة".

واضاف، أن "الأدهى من ذلك كله .. إن مايحدث اما تحت عنوان التشيع أو تحت عنوان ((آل الصدر)) وبإدعاء الانتماء إلينا مع شديد الأسف، وقد حاولنا مرارا إصلاح مافسد، إلا أنهم يأبون إلا أن يستمروا بطغيانهم وفسادهم المقيت الذي يهدم البلاد والعباد وبكل وقاحة وإصرار على ذلك الفعل الشنيع.

وتابع الصدر، "من هنا أدعو الجهات المختصة القيام بعملهم فأنا وكل آل الصدر براء منهم إلى يوم الدين .. نعم على الجهات المختصة القيام بأشد الاجراءات الصارمة لانهاء الفساد وإن كانوا يدعون الانتماء لنا آل الصدر".

وزاد بالقول، "إن لم تقم الجهات المختصة باللازم .. فأنا لن أسكت عن ذلك وسأتصرف بحزم وبما يملي علي ضميري حبا بالوطن وحفاظا على سمعة النجف الأشرف أولا وعلى سمعة آل الصدر ثانيا .. كما وسأعلن عن أسمائهم فردا فردا وسأوكل أمرهم إلى الشعب الذي ماعاد يتحمل مثل هذه التصرفات الممنوعة والمحرمة والممقوتة".