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الصدر يؤشر تدخلات إقليمية "مؤكدة" ويعتبرها "إهانة" للعراق

Category: سیاسة

Date: 2021-10-30T18:35:10+0000
الصدر يؤشر تدخلات إقليمية "مؤكدة" ويعتبرها "إهانة" للعراق

شفق نيوز/ أشّر زعيم التيار الصدري، يوم السبت، تدخلات إقليمية مؤكدة بالشأن الداخلي العراقي، عاداً إياها "إهانة" للعراق وشعبه.

وقال الصدر في تغريدة له اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "تصلنا أخبار مؤكدة بتدخلات إقليمية بالشأن العراقي الانتخابي والضغط على الكتل والجهات السياسية من أجل مصالح خارجية فيها ضرر كبير على العراق وشعبه، ومن هنا أدعو جميع الدول ذات التدخلات الواضحة إلى (سحب يدها) فورا".

واضاف، "كما انني رفضت التحاور معهم، فعلى الكتل عدم اللجوء إليهم وإدخالهم في شؤوننا الداخلية.. فنحن عراقيون ونحل مشاكلنا فيما بيننا حصرا، وإلا ففي تدخلهم وإدخالهم، إهانة للعراق وشعبه واستقلاله وهيبته وسيادته".

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