الصدر يُجوِّز للناخبين تقاضي اموال المرشحين: خذوها وصوروا ورقة الاقتراع وابطلوها

شفق نيوز - النجف

افتى زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، يوم السبت، للناخبين بجواز تقاضي أموال المرشحين للانتخابات البرلمانية العراقية مقابل التصويت، داعيا الى ابطال ورقة الاقتراع بعد التصويت.

ونقل صالح محمد العراقي المقرب من الصدر عن الأخير قوله: قيل لي أن البعض يشترط تصوير (ورقة الإقتراع) مقابل أموال وعطاء، فخذوا العطاء و خذوا أموالهم وصوّرا ورقة الاقتراع إذا لم يك ذلك ممنوعاً".

وأضاف أنه بعد التصوير ابطلوها بأي كتابة أخرى فتُلغى ورقة الإقتراع، مردفا بالقول وبهذا فقد حَرمتهم من أموالهم وحَرمتهم من صوتك.

والصدر يمتلك رتبة دينية مت تُعرب بحجة الإسلام والمسلمين ولا يجوز له الإفتاء طبقا للمذهب الشيعي الجعفري لأنه لم يحرز درجة الاجتهاد أو ما تعرف بآية الله العظمى.