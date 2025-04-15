الصدر يؤجل تظاهرات يوم الجمعة إلى إشعار آخر

شفق نيوز/ قرر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، تأجيل التظاهرات التي دعا انصاره بالخروج إليها في صلاة الجمعة ضد إسرائيل إلى إشعار آخر.

ونقل صالح محمد العراقي المقرب من الصدر عن الأخير قوله، إنه "لكي لا نكون عصا في تقدم عجلة المساعي السياسية في القضية الفلسطينية، فمن المصلحة تأجيل مظاهرات يوم الجمعة إلى إشعار آخر".

وكان الصدر قد دعا، يوم السبت، انصاره الى الخروج بتظاهرة سلمية "غاضبة" تنديداً باستمرار العمليات العسكرية التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة.

وحدد الصدر في بيان، أن يكون مكان صلاة الجمعة هو المكان المحدد للتظاهرة في المحافظات العراقية التي يتواجد فيها أنصاره.

ووجه زعيم التيار الصدري، بحرق العلمين الاسرائيلي والأمريكي خلال التظاهرة، وألا يرفع اي علم باستثناء العلمين الفلسطيني والعراقي.