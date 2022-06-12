الصدر يوجه نواب الكتلة الصدرية بتسليم استقالتهم إلى الحلبوسي: حلفائي في حلٍ مني

شفق نيوز/ وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاحد، نواب الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي بتسليم استقالتهم إلى رئيس المجلس محمد الحلبوسي، فيما قدم شكره الى حلفائه في تحالف "انقاذ وطن" وقال إنهم "في حلٍ مني".

ويأتي قرار الصدر بعد وقت قصير من مكالمة هاتفية اجراها مع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني تناولت الوضع السياسي الراهن.

وقال الصدر، في بيان بخط يده وذيل بختمه وتوقيعه، ورد الى وكالة شفق نيوز، نسخة منه، "على رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري أن يقدم استقالات الأخوات والأخوة في الكتلة الى رئيس مجلس النواب، مع فائق الشكر لما قدموه مع هذه الفترة القصيرة، كما الشكر موصول لحلفائنا في تحالف انقاذ والوطن لما أبدوه من وطنية وثبات، وهم الآن في حل مني".

كما قدم الصدر شكراً خاصاً لابن عمه "جعفر الصدر الذي كان مرشحنا المستقل لرئاسة الوزراء".

واضاف الصدر، أن هذه الخطوة تعتبر تضحية مني لاجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول، كما ضحينا سابقا من أجل تحرير العراق وسيادته وأمن ووحدته واستقراره.

وختم الصدر بيانه، قائلاً إن "الوطن والشعب اولاً.. اللهم اني ابرئ ذمتي امامك وامام شعبي".

وكان الصدر الذي يكمل أضلاع مثلث تحالف "إنقاذ الوطن" (الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الكتلة الصدرية، والسيادة) قد لوح الخميس الماضي، بالبقاء في المعارضة أو الانسحاب الكامل من العملية السياسية، ما لم تُشكل حكومة "أغلبية وطنية"، كما وجه أعضاء كتلته النيابية، بكتابة استقالاتهم تمهيداً لتقديمها إلى رئاسة البرلمان.

يشار إلى أن وفداً من الإطار التنسيقي، بزعامة رئيس تحالف الفتح هادي العامري، قد تراجع عن زيارة أربيل، ولقاء قادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، التي كان من المقرر إجراؤها يوم الجمعة الماضي، وذلك بعد إرجائها إلى إشعار آخر.