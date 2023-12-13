الصدر يوجه أنصاره: لا تعتدوا على انتخاباتهم "الفاسدة" واحفظوا للعراق استقراره

شفق نيوز/ وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الأربعاء، أنصاره بعدم الاعتداء على المراكز الانتخابية، لانتخابات مجالس المحافظات التي وصفها بأنها "انتخابات فاسدة".

وقال الصدر في حسابه على منصة "أكس" (تويتر سابقاً)، "نحن أناس يتطهرون من دنس فسادهم وألعوبة انتخاباتهم. وهم أناس يفسدون.. والله لا يحب الفساد. فتطهروا ولا تعتدوا على انتخاباتهم الفاسدة.. واحفظوا للعراق أمنه واستقراره ولغزة كرامتها.. كما حافظ أمير المؤمنين على الإستقرار بعد سلب خلافته والإعتداء على حبيبته فاطمة الزهراء. فالعراق بذمتكم والدين بذمتكم والمذهب بذمتكم".

ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجالس المحافظات يوم الاثنين المقبل 18 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، في جميع المحافظات العراقية عدا اقليم كوردستان.