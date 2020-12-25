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الصدر يوجه نداء إلى إيران: ابعدوا العراق عن صراعاتكم
Category: سیاسة
Date: 2020-12-25T18:33:40+0000
الصدر يوجه نداء إلى إيران: ابعدوا العراق عن صراعاتكم
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