الصدر يوجه طلباً لأربع دول: اسمحوا لأخوتكم الصدريين الوصول السلمي لحدود فلسطين

شفق نيوز / وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الجمعة، رسالة إلى حكومات الأردن ومصر ولبنان وسوريا، طالبهم فيها السماح لأنصاره الوصول السلمي إلى حدود فلسطين.

وكتب الصدر في تدوينة له على منصة "X"، "أوجه رسالتي هذه إلى حكومات الدول الشقيقة الأردن ومصر ولبنان وسوريا، الدول المجاورة لجمهورية فلسطين الحبيبة وعاصمتها القدس.. نأمل منكم السماح لإخوتكم الصدريين في عراقكم الشقيق الوصول السلمي لحدود فلسطين الحبيبة مع بعض التبرعات العينية من ماء وطعام ودواء ووقود لإدخالها بالتنسيق معكم الى غزة المجاهدة".

وزاد بالقول: "نأمل أن تمكنوا إخوتكم الصدريين من الاعتصام المليوني السلمي الإنساني عند الحدود الفلسطينية في بلدانكم الحبيبة خلال الأيام المقبلة ومن شاء من الشعوب العربية والإسلامية والإنسانية".

وتابع الصدر: "إن وافقتم فهذا شرف سيخطه لكم التاريخ والمستقبل فجزاكم الله خيراً، ونتعهد لكم بإلتزام النظام والقانون والسلمية التامة كما عهدتم إخوتكم الصدريين في احتجاجاتهم، وكلنا واع وراعٍ ومسؤولون عن ما يحدث في غزة الحبيبة وأنتم أهل للمسؤولية".